Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,17 prosent til 58,86 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent til 53,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Risikovilligheten til investorene stiger etter økt optimisme rundt handelskrigen.

«Det som gir næring til optimismen har vært kommentarer fra president Trumps øverste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, som uttalte at selv om det til syvende og sist er opp til Trump, ser han muligheter for å fjerne de truende desember-tolløkningene slik Kina har bedt om, dersom handelssamtalene går bra», skriver leder for valutastrategi i National Australia Bank, Ray Attrill, i en oppdatering, ifølge CNBC.

Ifølge TDN Direkt rettes ellers oppmerksomheten i oljemarkedet mot de ukentlige lagertallene fra USA, som kommer onsdag.

Estimater innhentet av S&P Global Platts viser ifølge nyhetsbyrået at det nå ventes at lagrene for uken som ble avsluttet 18. oktober skal vise en bygging på 4,7 millioner fat. Bensinlagrene ventes å falle med to millioner fat, mens destillatlagrene ventes ned tre millioner.