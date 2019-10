Zenith Energy henter mer penger enn først meldt

Merkur Market-noterte Zenith Energy meldte mandag formiddag at selskapet hadde gjennomført en emisjon i Norge med et bruttoproveny på drøyt 6,1 millioner kroner. Totalt var det mottatt tegninger for 17.522.857 aksjer til tegningskurs 0,35 kroner.

Olje- og gasselskapet, som er operatør på det største oljefeltet på land i Aserbajdsjan, meldte da om sterk interesse og støtte fra norske investorer.

Likevel ble aksjen handlet ned på Merkur Market, antagelig fordi emisjonskursen var lavere enn daværende aksjekurs. Zenith endte mandag ned 6,9 prosent til 0,41 kroner.

Tirsdag er selskapet ute med en ny oppdatering om emisjonen, der det fremgår at emisjonen oppnådde enda større deltagelse enn tidligere meldt.

Fra 6,1 til 9,8 millioner

Nå opplyser Zenith at emisjonen er avsluttet, og at selskapet har mottatt tegninger for tilsammen 28.022.857 aksjer til tegningskursen 0,35 kroner.

Det betyr at selskapet tilføres et bruttoproveny på cirka 9,8 millioner kroner.

Ytterligere interesse fra investorer i etterkant av mandagens oppdatering er årsaken til at emisjonen er utvidet i størrelse.

Økt interesse til tross; Zenith-aksjen fortsetter nedgangen på Merkur Market tirsdag formiddag. I 10-tiden er aksjen ned 5,7 prosent til 0,39 kroner.

Første emisjon i Norge

I en kommentar til mandagens oppdatering uttalte Zenith-sjef Andrea Cattaneo at styret var tilfreds med å ha gjennomført selskapets første rettede emisjon i Norge, etter noteringen på Merkur Market i fjor.

«Det norske markedet har vist seg å være ekstremt gunstig for selskapet de seneste månedene, etter at vi har levert de første resultatene fra våre boreaktiviteter, og det gleder meg at mange eksisterende og nye norske investorer deltok i den rettede emisjonen», heter det fra Cattaneo.

Tross nedgang mandag og tirsdag, er Zenith-aksjen fortsatt opp drøyt 15 prosent hittil i år.

Midlene fra emisjonen vil Zenith Energy blant annet bruke til å finansiere nye oppkjøp samt nødvendige arbeider knyttet til boringen i M-247-brønnen på Muradkhanli-feltet.