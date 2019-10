Her er tallene fra Equinor

Equinor melder om et resultat etter skatt på minus 1.107 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 1.666 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 870 millioner dollar.

Resultat per aksje ble minus 0,33 dollar, mot 0,50 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,26 dollar per aksje.

Resultatet før skatt ble minus 129 millioner dollar, sammenlignet med 4.249 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 2.471 millioner dollar.

Det underliggende driftsresultatet endte på 2.593 millioner dollar, mot 4.843 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 2.618 millioner dollar.

Driftsresultat ble minus 469 millioner dollar, mot 4.597 millioner dollar året før.

Driftsinntektene endte på 14.704 milliarder dollar, ned fra 18.989 millioner dollar i tredje kvartal i fjor. Analytikerne hadde imidlertid her sett for seg 16.393 millioner dollar.

– Vi opprettholder sterk kostnads- og kapitaldisiplin, men resultatene våre er preget av lavere råvarepriser i kvartalet, sier Equinor-sjef Eldar Sætre i en kommentar.

– I tillegg har vi besluttet å bruke vår fleksibilitet til å utsette gassproduksjon til perioder med høyere forventede priser. Vi har en solid balanse og utsikter til lønnsom vekst, og derfor styrket vi i kvartalet kapitaldistribusjonen til våre aksjonærer og gjennomfører første fase av et tilbakekjøpsprogram på 5 milliarder dollar, påpeker han.

Startet produksjon

Equinor-sjefen trekker frem at selskapet siden begynnelsen av tredje kvartal har startet produksjonen fra Trestakk, Mariner, Snefrid Nord, Utgard og Johan Sverdrup. Johan Sverdrup har allerede oppnådd en dagsproduksjon på over 200.000 fat.

– De fem nye feltene forventes å levere en gjennomsnittsproduksjon i 2020 på over 200.000 fat per dag netto til Equinor. Vi utvikler en portefølje av lønnsomme prosjekter med lave CO2-utslipp, og er i rute for å levere produksjonsvekst i 2020 og en årlig gjennomsnittlig produksjonsvekst på 3 % fra 2019 til 2025, sier Sætre.

Han påpeker også frem at de siste månedene har vært et veiskille for havvindvirksomheten.

– Sammen med SSE leverte vi vinnerbudet på tre prosjekter på Doggerbank i Storbritannia, og vi skal utvikle den største havvindparken i verden. I tillegg vant vi muligheten til å bygge Empire Wind utenfor New York, leverte utbyggingsplaner for Hywind Tampen, og realiserte betydelige verdier gjennom nedsalg i havvindparken Arkona utenfor Tyskland, sier Sætre.

Her er rapporten og presentasjonen.