Hevder Subsea 7 og Onesubsea får SURF-kontrakt

Det melder Upstream.

– Det er kanskje litt for tidlig å si at det er en vinner av pre-feed konkurransen, men alle tegn peker mot at Subsea 7 og Onesubsea er i ledelsen av løpet, sier en kilde ifølge avisen.

En SURF-kontrakt vil si å levere undervanns-navlestrenger, stigerør og rørledninger.

Det ventes at Equinor formelt vil tildele kontrakten innen 2019 er over. Ifølge Upstream er Aker Solutions en av kandidatene til å stå for kontrollkablene til Subsea 7 og Onesubsea, dersom de vinner kontrakten.