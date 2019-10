50-årsjubileum for Ekofisk – på dagen da oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner

I dag er det nøyaktig 50 år siden oljefeltet Ekofisk ble funnet, noe som var starten på oljealderen som endret Norge. Funnet av Ekofisk var det første på norsk sokkel som var stort nok til å kunne bygges ut.

En litt morsomkuriositet er at Statens pensjonsfond utland - Oljefondet - passerte over 10.000 milliarder kroner for første gang i dag.

Ifølge Sysla startet produksjonen på oljefeltet i 1971 og feltet lever i beste velgående i dag med 17 installasjoner i drift.

Da ConocoPhillips fant Ekofisk på norsk sokkel, var det verdens største petroleumsfelt til havs. Feltet har ikke bare hatt stor betydning for Norge, men naturlig nok også for operatør ConocoPhillips. I dag er partnerne Total, Vår Energi, Equinor og Petoro.

HØYTIDELIG: Statminister Trygve Bratteli (t.v) åpnet Ekofiskfeltet ved å avduke en minneplate ombord på plattformen Gulftide. Foto: NTB Scanpix

Ved utgangen av 2018 var det produsert seks milliarder fat oljeekvivalenter der. Siden oppstarten har feltene i Ekofisk-området gitt inntekter på om lag 2.500 milliarder kroner, ifølge Sysla. Til sammenligning tilsvarer det om lag en fjerdedel av oljefondets verdi i dag.

Ekofisk-området består i dag av tre produserende felter: Ekofisk, Eldfisk og Embla. Nå produseres det om lag 180.000 fat oljeekvivalenter der, hvor drøyt to tredjedeler produseres på selve Ekofisk-feltet.