Borerigg på vei mot Helgeland – miljøorganisasjoner reagerer

Det er ventet at boreriggen vil bruke mellom fire og fem dager på seilasen fra Bergen til Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna, med Trænarevet åtte kilometer unna. På veien får riggen følge av et kystvaktskip.

Det tyske oljeselskapet Wintershall DEA fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

Flere klager

I august ble saken sendt på høring og klaget inn til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) av Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag. Boretillatelsen, som er gitt av Oljedirektoratet, er også klaget inn av Bellona til Olje- og energidepartementet. Klagene er ikke ferdigbehandlet.

Miljøorganisasjonene mener at klagene må behandles ferdig før riggen kan starte prøveboringen.

Bellona og Natur og Ungdom har tidligere varslet at de vil kjempe imot boringen med alle midler. Søndag var de på plass i Svolvær, skriver Helgelands Blad.

Reagerer kraftig

– Klima- og miljødepartementet må sette ned foten og stanse boringen. Vi reagerer sterkt på at Wintershall DEA sender riggen nordover før klagene våre er behandlet. West Hercules er nødt til å snu, skriver Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord i en epost til NTB.

Informasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA sier til avisa at de registrerer at enkelte organisasjoner har uttalt at de har kan komme til å aksjonere mot boreriggen. Selskapet er forberedt, sier han.

– Vi synes det er uproblematisk at ytringsfriheten blir brukt. Samtidig vil det viktigste for oss alltid være å ivareta liv og helse til både eventuelle aksjonister og personell som arbeider for oss, sier han.