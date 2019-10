Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,23 prosent til 61,59 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent til 56,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,37 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt falt lønnsomheten blant kinesiske industriselskaper for andre måned på rad, noe som er med på å sende oljeprisen ned mandag morgen.

«Det har vært noe gevinstsikring på de svake Kina-dataene, men markedet finner støtte straks vi har en dip», sier Stephen Innes i Axi Trader, ifølge nyhetsbyrået, og viser til fremgang i samtalene mellom USA og Kina som en mulig årsak.

Videre uttalte Russlands energiminister fredag at landet fortsetter et tett samarbeid med Saudi-Arabia og Opec for å forbedre markedets stabilitet og forutsigbarhet.

Uttalelsen kommer ifølge TDN Direkt et døgn etter administrerende direktør i russiske Rosneft sa at september-angrepet på Saudi-Aramco skapte tvil om dets pålitelighet som leverandør.

Opec nåværende produksjonskutt utløper i mars 2020, men produsentene er ifølge nyhetsbyrået ventet å vurdere ytterligere kutt under neste OPEC-møte 5-6 desember.