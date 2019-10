Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,39 prosent til 61,02 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,48 prosent til 55,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fokus i oljemarkedet rettes ifølge TDN Direkt nå mot nye datapunkter i form av amerikanske råoljelagertall for indikasjoner på etterspørselssiden i markedet.

Analytikere mener indikasjoner på lavere etterspørselsvekst for tiden blir oppveiet av begrensninger i tilbudssiden.

«Investorer fokuserer fortsatt på svak etterspørselsvekst over strammere tilbud», skriver analytikerne i ANZ, ifølge nyhetsbyrået.

Det er ifølge Reuters-konsensus ventet at de amerikanske råoljelagrene steg med 700.000 fat forrige uke, etter et uventet fall forrige uke.

– Lagertallene fra forrige uke går fortsatt som et ekko i handelen, selv om vi så at det endelig begynte å gi seg i går kveld, men vi ser at det er veldig liten appetitt for å gå videre med dette i dag, sier sjefsstrateg Michael McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.