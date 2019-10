Nå kommer Aramco-børsnoteringen

Ifølge Reuters skal Saudi Aramco på søndag offisielt begynne sin lenge etterlengtede børsnoteringsprosess. Etter planen blir et intervall for emisjonskursen offentliggjort 17. november, mens det endelige nivået fastsettes den 4. desember.

En uke senere blir aksjene distribuert og gjort tilgjengelige for handel på Saudi-Arabias lokale børs.

En prosent av selskapet skal selges til eksterne investorer før nyttår og ytterligere en prosent neste år. Over tid skal andelen økes til fem prosent.

Avhenger av markedet

En talsmann kommenterte til CNBC at Aramco nå er klar til å gå på børs.

Han la til at tidspunktet avhenger av markedsforholdene og de saudiarabiske myndighetenes ønsker.

Verdens største oljeprodusent har helt siden 2016 snakket om en børsnotering. Transaksjonen skulle opprinnelig finne sted i fjor, men ble utsatt på grunn av bekymringer rundt selskapets finansiering og struktur. Nylig ble 20. oktober nevnt som lanseringsdatoen, og igjen ble de potensielle investorene skuffet. Denne gangen skyldtes utsettelsen angivelig usikkerhet rundt kronprins Mohammed bin Salmans ønske om å oppnå en markedsverdi på minst 2.000 milliarder dollar.

Verdt 1.100 mrd. dollar

Nyhetsbyrået Bloomberg har gjort en egen verdivurdering av Aramco og mener det reelle tallet ligger rundt 1.100 milliarder dollar.

Dersom en prosent selges til eksterne investorer for 11 milliarder dollar, blir den planlagte børsnoteringen ikke blant historiens ti største. Den foreløpige rekorden ble satt av kinesiske Alibaba i september 2014, da aksjer for 25 milliarder dollar ble lagt ut for salg.

En samlet prislapp på 2.000 milliarder dollar innebærer imidlertid at Aramco-børsnoteringen blir verdens nest største. To kinesiske banker ligger nå på andre- og tredjeplassen, med transaksjoner verdt henholdsvis 19,2 og 19,1 milliarder dollar.

Forøvrig tilsvarer 2.000 milliarder dollar 18.500 milliarder kroner – eller nesten to norske «oljefond».