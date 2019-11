Saudi Aramco får grønt lys for børsnotering

Det statlige oljeselskapet Saudi Aramco har fått godkjennelse av saudiarabiske myndigheter til å begynne prosessen med å gå på børs.

– Styret har vedtatt å godkjenne Aramcos søknad om registrering og tilbud av deler av sine aksjer, skriver myndighetene i en melding søndag morgen.

Verdens største oljeprodusent har helt siden 2016 snakket om en børsnotering. Transaksjonen skulle opprinnelig finne sted i fjor, men ble utsatt på grunn av bekymringer rundt selskapets finansiering og struktur.

Nylig ble 20. oktober nevnt som lanseringsdato, og igjen ble de potensielle investorene skuffet. Denne gangen skyldtes utsettelsen angivelig usikkerhet rundt kronprins Mohammed bin Salmans ønske om å oppnå en markedsverdi på minst 2.000 milliarder dollar.

Priskutt

I uttalelsen søndag morgen ble det ikke oppgitt hvor stor andel av selskapet som skal noteres på børs.

Prislappen på Saudi Aramco er også blitt nedjustert til mellom 1.600 og 1800 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Ifølge Reuters skal 1 prosent av selskapet skal selges til eksterne investorer før nyttår, og ytterligere 1 prosent neste år. Over tid skal andelen økes til 5 prosent. Etter planen blir et kursintervall offentliggjort 17. november, men det endelige nivået fastsettes den 4. desember.

«Den endelige aksjeprisen, antall aksjer og prosentandelen av selskapet skal bli bestemt når ordreboken er er klar», opplyser Saudi Aramco i en uttalelse, ifølge CNBC.

Mer enn 20 banker er involvert i prosessen rundt børsnoteringen, deriblant Citigroup, Goldman Sachs og J.P. Morgan.

Nei takk til Saudi-olje

Oljefondet – Statens pensjonsfond utland kommer ikke til å delta i børsnoteringen av Saudi Aramco.

«Saudi-Arabia er ikke en del av vår referanseindeks. Vi har noe investeringer der som en del av fremvoksende markeder-porteføljen, men fordi dette er et stort selskap, vil det ikke være en naturlig del av disse investeringene i mindre selskaper gjennom disse eksterne mandatene», sa avtroppende NBIM-sjef Yngve Slyngstad i forrige uke..

Det er opp til Finansdepartementet å bestemme om Saudi-Arabia skal bli en del av NBIMs referanseindeks.

I forrige uke ble det kjent at Aker har inngått en ikke-bindende avtale med Saudi Aramco. Avtalen innebærer at de to selskapene blant annet skal samarbeide om digitalisering og bærekraft. Sammen vil selskapene sannsynligvis etablere et joint venture i samarbeid med det industrielle programvareselskapet Cognite der Aker er majoritetseier.

Indeks ned

Nyheten om børsnoteringen sendte aksjene i Saudi-Arabia ned. Tadawul-indeksen falt så mye 2,4 prosent etter at nyheten om godkjenningen ble kjent. Alt tyder på investorer lemper ut aksjer for å gjøre plass til Saudi Aramco i porteføljene sine, når den tid kommer.

– Det er ikke så mange andre katalysatorer i markedet nå. Aramco blir det største selskapet i Tadawul-indeksen og andre selskaper vil oppleve at investorer allerede nå posisjonerer seg for, sier en CI Capitol-analytiker Monsef Morsy til Bloomberg.