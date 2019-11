Sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB Markets er bull på olje

Oljeprisen spratt opp 2,4 prosent til 61,69 dollar fredag og holder seg på samme nivå mandag formiddag.

Sjefanalytiker for råvarer i SEB Markets, Bjarne Schieldrop, forklarer oppgangen med blant annet svakere dollar og bedre PMI-tall enn ventet fra Kina og Storbritannia, bedre sysselsettings- og lønnsdata fra USA og positive signaler om fremskritt i forhandlingene mellom Kina og USA om en handelsavtalen.

Schieldrop viser også til at 4. kvartal 2019 ser litt ut som motsetningen til 4. kvartal 2018, da renten i USA var på vei opp, globale PMI-tall var på vei ned, det var rekordøkning i skiferolje og en boom i antallet nye rigger.

Fra bearish til bullish

Han viser til at markedet har vært forberedt på en repetisjon i år, men i stedet er det meste snudd på hodet.

Schieldrop legger til at rentene i USA faller, at globale PMI-tall ser ut til å bunne ut og tikke høyere, at antallet landrigger på skiferfeltene faller kraftig og at den marginale økningen i skiferoljen avtar.

I tillegg er de spekulative posisjonene på lave nivåer og dollarindeksen faller istedenfor å stige.

Schieldrop mener alt i alt at dette er et fantastisk utgangspunkt for en såkalt "bull-ride" i olje.

- Ikke rart netto lange posisjoner i olje steg fra lave nivåer siste uke. Markedet har vært forberedt på en bearish gjentagelse av fjoråret. I stedet får vi en bullish reversering, skriver han.

Schieldrop peker også på den forestående børsnoteringen av Saudi Aramco som en mulig driver.

Skjørt og spent

- Og ikke glem Rosneft CEO Igor Sechins kommentarer etter angrepet på Saudi Arabias oljeinfrastruktur: til og med Saudi Arabia kan nå regnes som en skjør leverandør, skriver han.

Han legger også til at den geopolitiske riskoen er høy og fremdeles til stede, såvel som de politiske driverne som har ført til hendelsene i Midt-Østen det siste halvåret.