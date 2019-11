PetroNors eierinteresser inkludert i ny lisensrunde i Senegal

Myndighetene i Senegal har inkludert blokken Senegal Offshore Sud Profond (SOSP) i en nylig lansert lisensrunde som dekker alle åpne blokker offshore Senegal, melder PetroNor E&P.

PetroNor E&P opplyser at selskapet har merket seg dette, og presiserer at datterselskapet African Petroleum Senegal fortsatt er i en voldgiftsprosess med senegalesiske myndigheter og forbeholder seg retten til en 90 prosents working interest i SOSP-blokken.



Lisensrunden ble presentert av relevante myndigheter på Africa Oil Week-konferansen i Cape Town.

Ser frem til løsning

Ifølge PetroNor E&P har ikke lisensrundelanseringen noen effekt på voldgiftsprosessen. Selskapet opplyser at styret står ved sin posisjon juridisk og at det ser frem til at saken blir løst gjennom enten uavhengige kanaler eller via en tilfredsstillende forliksavtale.

PetroNor E&P er resultatet av en sammenslåing av det Oslo Axess-noterte, Vest-Afrika-orienterte oljeselskapet African Petroleum og det privateide lete- og produksjonsselskapet PetroNor E&P tidligere i år.

Sammenslåingen ble sluttført i august, og det nye selskapet fikk tillatelse fra Oslo Børs til å fortsette å være notert på Oslo Axess.

Børsfall

Tirsdag ettermiddag er PetroNor E&P-aksjen ned drøyt 12 prosent på Oslo Axess, til 1,05 kroner.

Så langt i år er den imidlertid opp rundt 80 prosent.

Med en aksjekurs på 1,05 kroner er selskapets markedsverdi 1,02 milliarder kroner.