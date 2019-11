Equinor har funnet olje og gass nær Fram-feltet

Ifølge TDN Direkt har Equinor gjort et olje- og gassfunn nær Fram-feltet. I en melding fra Oljedirektoratet onsdag morgen, bergenes funnet til mellom 38 til 100 millioner fat olje.

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Equinor har en eierandel på 45 prosent i lisensen. ExxonMobil har 25 prosent, mens Idemitsu og Neptune Energy har 15 prosent eierandel hver.