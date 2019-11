Aftenbladet: Equinor har startet jakten på ny konsernsjef

Aftenbladet viser til lukkede, uavhengige kilder.

– Prosessen er i gang. Dette er alvor, sier en kilde til avisen.

Bård Glad Pedersen, kommunikasjonsdirektør i Equinor, vil hverken bekrefte eller avkrefte dette.

– Det er ikke satt noe tidspunkt for dette utover det som står i årsrapporten, at Eldar Sætre vil gå av med pensjon senest når han er 67 år. Han kan gå av tidligere, men det er ikke tatt et valg om det, sier Glad Pedersen.

– Naturlig dialog

Sætre startet som konsernsjef for Equinor i 2015, etter at Helge Lund ble sjef i BG-Group.

Ifølge Aftenbladet vil Sætre slutte i jobben i løpet av 2020, uten at en dato skal være bestemt. Skal Sætre gå av før februar 2023, da han blir 67 år, skal han varsle styret ni måneder på forhånd.

– Det er naturlig at styret og konsernsjefen har en dialog om denne type spørsmål, men de vil ikke kommentere konkret om denne dialogen. Styret har et ansvar om å alltid ha kandidater klare, også dersom noe uforutsett skulle skje, som i alle andre selskap, sier Glad Pedersen.

God lønn

Ifølge Reuters uttalte Sætre følgende 24. oktober, i forbindelse med fremleggelse av tredjekvartalsrapporten, dette:

– Jeg kommer til å bli her... Fremtiden vil bestemme. Jeg er veldig fornøyd i jobben.



67 år gamle Sætre tjente nesten 18 millioner kroner i fjor.