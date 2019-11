Oljeprisen gjør comeback i kveldstimene

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,08 prosent til 62,40 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er uendret på 57,15 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Brent og WTI handlet for 61,04 dollar og 55,90 ved stengetid Oslo Børs, opp henholdsvis 2,29 og 2,25 prosent.

-Oljeprisen fortsetter å være volatil mot nyheter som omhandler handelskrigen. Det sier John Kilduff, partner ved Again Capital LLC til Reuters.

Den 16-måneders lange handelskrigen mellom verdens to største økonomier har bremset økonomisk vekst verden over. Dette har resultert i at analytikere har senket sine estimater vedrørende oljeetterspørsel og flere frykter at oljemarkedet vil generere et overtilbud i 2020.

Oljeprisen falt kraftig i ettermiddagstimene, hovedsakelig forårsaket av Trumps uttalelser om at USA enda ikke har trukket tilbake planlagte desember-tariffer. Uttalelsene kommer etter at representanter fra begge parter torsdag kunne bekrefte at en «fase en» avtale er fullført.

Press fra OPEC-uttalelser

Oljeprisen har også vært under press etter at OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo denne uken sa at han var mer optimistisk med tanke på oljeetterspørsel i 2020. Flere har tolket uttalelsene som at ytterligere kutt fra OPEC og allierte ikke vil bli bekreftet når landene møtes i desember.