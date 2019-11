Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,01 prosent til 61,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,01 prosent til 56,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen har den siste tiden svingt i takt med signaler om utviklingen i handelssamtalene mellom USA og Kina.

Lørdag uttalte USAs president Donald Trump ifølge TDN Direkt at samtale med Kina skrider frem «svært fint», men la til at USA bare vil inngå en avtale med Kina dersom den er rett for USA. Han gjentok også uttalelser fra fredag om at rapportene om enighet om tarifflettelser som del av en fase 1-avtale ikke stemmer.

– Oljeprisene dempes av reeskalering av handelsusikkerhet og styrket amerikansk dollar, sier analytiker Margarat Yang i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.

Platts viser ifølge nyhetsbyrået til at stigende Opec-produksjon også tynger prisene.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av nyhetstjenesten produserte Saudi-Arabia 9,8 millioner fat per dag i oktober, mens den samlede Opec-produksjonen var på 29,71 millioner fat per dag.