Dette sender oljeprisen ned

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB Markets, peker mandag morgen på at Brent-oljen sluttet på de høyeste nivåene siden september fire av fem dager i forrige uke.

Ved utgangen av uken kostet et fat Brent-olje 62,51 dollar.

Han forklarer oppgangen med lavere frykt for resesjon og økt tro på at USA og Kina kan bli enige om en handelsavtale.

Mandag formiddag er Brent imidlertid ned en knapp prosent til 61,93 dollar.

Schieldrop peker på børsfall i Kina og Hong Kong, som en del av forklaringen, med Shanghai Composite og CSI 300 ned 1,8 prosent og Hang Seng i Hong Kong ned 2,6 prosent.

Dette kan bremse fallet

Schieldrop peker imidlertid også på at OPEC+ har signalisert at de ikke er veldig lystne på å kutte mer i produksjonen, på det kommende møtet 5. desember, og indikerer med det at fallet kan være forbigående.

I tillegg pekes det på at produksjonen fra skiferfeltene i USA avtar og at det skjer på 60 -65 dollar fatet for Brent og en pris på den amerikanske WTI-oljen på 57 dollar fatet.

Frykten har vært at WTI-prisen må ned på 45 dollar for at det skal skje, skriver Schieldrop i sin råvareoppdatering mandag morgen.

Dette sa Scieldrop da han besøkte Økonominyhetene forrige uke: