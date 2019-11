Oljeprisen faller

En langvarig handelskrig mellom Kina og USA har tynget etterspørselsutsiktene for olje.

USAs president Donald Trump uttalte lørdag ifølge TDN Direkt at samtaler med Kina går bra, men la til at USA bare vil inngå en avtale med Kina dersom den er rett for USA.

Presidenten sa også at rapportene om enighet om tarifflettelser som del av en fase 1-avtale ikke stemmer. Nyhetene løftet markedene fredag.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 62,19 dollar pr. fat, ned 0,51 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 56,87 dollar, ned 0,65 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,62 dollar ved børsslutt i Oslo.

Reuters skriver mandag at Saudi-Arabia økte sin oljeproduksjon i oktober til 10,3 millioner fat pr. dag, men holdt forsyningen til oljemarkedene under OPEC-målsettingen. Nyhetsbyrået skal ha fått informasjonen fra en saudisk industrikilde kjent med kongerikets oljevirksomhet.