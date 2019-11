Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,50 prosent til 62,49 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,40 prosent til 57,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Markedsfokuset rettes nå ifølge TDN Direkt mot tilbudssiden i markedet, samt usikkerhet over fremgang i handelssamtalene.

– Oljeprisen sliter i starten av uken ettersom handelsbekymringer avsporer noe av momentumet vi så i oktober om at en fase 1-avtale vil gi et boost for energietterspørselen, sier strateg i OANDA, Edward Moya, ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg økte Saudi-Arabia sin oljeproduksjon i oktober til 10,3 millioner fat per dag.

Opec og samarbeidslandene (Opec+) vil imidlertid sannsynligvis forlenge den nåværende kuttavtalen, men vil nok ikke gjøre dypere kutt. Siden januar har Opec+ ifølge TDN Direkt kuttet produksjonen med 1,2 millioner fat per dag under avtalen som varer til mars 2020. De skal møtes igjen i desember.

Ifølge Opec-generalsekretær Mohammed Barkindo vil koalisjonen i stedet fokusere på å få medlemsland som ikke enda har nådd sine forpliktede produksjonsmål til å nå sine kvoter.