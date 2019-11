Innsidere vedder på rask kursoppgang i BW Offshore

Marco Beenen og Ståle Andreassen, henholdsvis konsernsjef og finansdirektør hos BW Offshore, har gått inn i en Total Return Swap (TRS)-avtale med finansiell eksponering mot 50.000 og 30.000 aksjer i selskapet som eier og opererer flytende produksjonsenheter.

Det går frem i en melding fra selskapet.

En TRS-avtale medfører at mottaker får full eksponering mot en underliggende eiendel, her BWO-aksjer, mot en rentebetaling som typisk settes til NIBOR/LIBOR pluss en margin. Fordelen med slike avtaler er at mottaker får full eksponering med minimal kapitalbinding samtidig som at motparten hedger og mottar rentebetalingene risikofritt.

Avtalen utløper 2. mars 2020 og TRS-kursen er 68,64 kroner, ifølge meldingen.

Beenen og Andreassen eier henholdsvis 41.455 og 229.273 aksjer i BWO.

BWO-aksjen falt tilbake 1,45 prosent til 67,85 kroner på Oslo Børs tirsdag.

Så langt i år er aksjen opp hele 114 prosent.