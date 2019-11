Oljeprisen retningsløs etter Trump-tale

Oljeprisen stiger svakt i kveldstimene etter at Donald Trump holdt en tale som inneholdt få nyheter om situasjonen i handelskrigen.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 62,14 dollar, ned 0,06 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handles for 56,95 dollar, opp 0,16 prosent.

Markedet ventet i spenning på Donald Trumps tale på The Economic Club og New York tirsdag. Men presidenten ga tvetydige meldinger og unnlot å si noe med substans, ifølge Reuters.

Lørdag uttalte den amerikanske presidenten at handelsavtalene går «veldig bra», men at USA at kun ville inngå en avtale om den oppleves riktig. Han sa også at meldingene om at USA skal være villige til å fjerne nye tollpåslag er feil.

«Gode» nyheter fra Cushing

Ifølge Reuters falt lagrene i Cushing, Oklahoma, det hvor WTI-oljen leveres, med 1,2 millioner fat i uken frem til 8. november. Nedtrekket er det første på seks uker ved det viktige oljestedet.

Årsaken til lagertrekket er at om lag 9.000 fat skal ha lekket fra Keystone-rørledningen som transporterer 590.000 fat om dagen. Det medførte at rørledningen ble stengt ned i en kortere periode fra slutten av oktober.

Saudi-Arabia, OPEC-møte og Goldman-kutt

audi-Arabia produserte 10,3 millioner fat om dagen i oktober, men eksporten var vesentlig lavere på 9,89 millioner fat om dagen. Differansen ble satt på lager for å komme tilbake til nivåene før angrepene på oljeinstallasjonene i landet i september.

Når OPEC+ møtes i Wien i starten av desember venter markedet at kuttavtalen på 1,2 millioner fat sammenlignet med november-nivået i fjor forlenges. Det forventes ikke at kartellet og dets allierte vil øke omfanget av kuttavtalen, ifølge Reuters.