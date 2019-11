Det går frem av det canadiske oljeselskapet Questerre Energy Corporations kvartalsrapport.

Questerre fikk et resultat etter skatt på 1,3 millioner canadiske dollar, opp fra minus 2 millioner for samme korsvei i fjor.

Det ble produsert i snitt 2.343 fat oljeekvivalenter daglig, opp fra 1.414 fat pr. dag i 2018.

Questerre opplyser i rapporten at de forventer at investeringene vil øke neste år. Grunnen er oppstart av et boreprogram.

Se hele rapporten her.