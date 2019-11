Godkjenner utbygging av Tor II-feltet

— Det er flott å se at gamle felt kan få nytt liv. Tor har allerede vært i drift i 37 år. Nå er en ny utbyggingsplan godkjent og det er klart for et "Tor-comeback" i 2020. Gjennom aktiv innsats fra oljeselskapene og teknologiske framskritt vil Tor II skape nye arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet (OED) besluttet godkjenning av Tor II-feltet i nordsjøen.

Det var i produksjon fra 1978 til 2015. Utbyggingen skjer gjennom en havbunnsutbygging tilknyttet Ekofisk. Utvinnbare reserver er estimert til rundt 68 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen vil koste 6,1 milliarder kroner. En stor del av kontraktsverdien for utbyggingen vil tilfalle norske bedrifter.

Rettighetshavergruppen består av ConocoPhillips Norge AS (30,66 prosent), Total E&P Norge (48,2 prosent), Vår Energi (10,82 prosent), Equinor (6,64 prosent) og Petoro (3,69 prosent).