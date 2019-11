OPEC forventer 1,93 millioner fat om dagen fra norsk sokkel i 2020

I OPECs månedsrapport for november holder kartellet etterspørselsestimatene etter OPEC-olje uendret for inneværende på 30,7 millioner fat om dagen, men også nær uendret for 2020 med «call on OPEC» på 29,6 millioner fat om dagen. Det betyr at etterspørelen etter OPEC-olje forventes å falle med om lag 2,0 millioner fat om dagen fra 2018 til 2020.

OPEC beholder også estimatene for global vekst på 3,0 prosent for både 2019 og 2020. Estimatene holdes uendret for de fleste regioner, men Europa-estimatene revideres noe ned. OPEC forventer økonomisk vekst på 1,0 prosent i Eurosonen for 2020, en nevrevidering på 0,1 prosentpoeng.

På etterspørselssiden ser OPEC en økning for inneværende år på 980.000 fat om dagen, uendret fra oktober-rapporten. Estimatene revideres opp i Midtøsten, men motvirkes av svakere etterspørselsvekst i Amerika. Etterspørselen for helåret ventes å lande på 99,80 millioner fat om dagen i snitt.

For 2020 ventes etterspørselen etter olje å stige med 1,08 millioner fat om dagen, også uendret fra forrige rapport.

På tilbudssiden revideres 2020-estimatene for produksjon utenfor OPEC ned med 36.000 fat om dagen til en vekst på 2,17 millioner fat om dagen. Det er særlig en nedrevidering av produksjonsveksten i USA på 33.000 fat om dagen som trekker ned. Det forventes nå at oljeproduksjonen i USA, inkludert NGL og kondensater, vil stige med 1,50 millioner fat om dagen neste år.

Råoljeproduksjonen innenfor OPEC kom inn på 29,65 millioner fat om dagen i oktober, opp 943.000 fat om dagen fra september-nivået. Forskjellen forklares hovedsakling av en økning i Saudi-Arabia på 1,094 millioner fat om dagen sammenlignet september-nivået da to av landets oljeinstallasjoner ble angrepet og 5,7 millioner fat om dagen ble tatt ut av produksjon.

Lavere produksjon særlig fra Ecuador, Angola, Iraq og Nigeria bidro i motsatt retning.

Norge

For Norge venter OPEC at væskeproduksjonen var 1,71 millioner fat om dagen i oktober, en økning fra 1,57 millioner fat om dagen i september. Økningen forklares hovedsakling av at Ekofisk og Gullfaks er tilbake i full produksjon etter vedlikehold. I tillegg påvirker også Johan Sverdrup positivt.

For 2020 venter OPEC at værskeproduksjonen på norsk sokkel vil stige med 210.000 fat om dagen i snitt sammenlignet med 2019 til 1,93 millioner fat om dagen. OPEC skriver i rapporten at dette fortsatt er lavere enn 2017-nivået på 1,97 millioner fat om dagen.

Johan Sverdrup vil stå for 50 prosent av produksjonsveksten, ifølge OPEC. 20 prosent av veksten vil komme fra Valhall og Oseberg, samt at Njord, Yme og Martin Linge kommer i produksjon.