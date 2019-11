Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,14 prosent til 62,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent til 56,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen faller tilbake tirsdag morgen med mindre optimisme rundt utsiktene for en handelsavtale mellom USA og Kina.

En kilde i Kinas kommunistparti uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer.

Ifølge CNBCs reporter Eunice Yoon vil Kina imidlertid vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

– De siste overskriftene knyttet til handelskrigen sår tvil om fremgangen i handelssamtalene, og det får skylden for svakere sentiment, sier Kyle Rodda i IG, ifølge TDN Direkt.

Ellers viser foreløpig Reuters-konsensus at amerikanske råoljelagre steg for fjerde uke på rad sist uke.

– Med mindre vi får konkrete tegn på en økt global vekst eller en forlengelse av produksjonskuttene til Opec og samarbeidslandene, vil WTI-prisen slite med å igjen nå 60 dollar pr. fat, sier Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.