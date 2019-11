Handelsnytt og frykt for tilbudsoverskudd legger press på oljeprisen

Det er frykt for både etterspørsel- og tilbudssiden som driver oljeprisen ned tirsdag.

Et fat Nordjøolje handles for 60,87 dollar, ned 2,51 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen omsettes for 55,23 dollar, ned 3,21 prosent.

Russland skal ikke være villig til å gå med på dypere produksjonskutt når OPEC og dets allierte møtes i Wien i starten av desember for å diskutere en videre kuttavtale for neste år.

Russerne er derimot villige til å opprettholde dagens nivå.

Med stadige nedrevideringer av global vekst for neste år, frykter markedet for overflod av olje da væskeproduksjonen utenfor OPEC ventes å stige med opp i mot 2,2 millioner fat om dagen det kommende året.

Oljeproduksjonen i Norge påvirker også det globale markedet tirsdag. Oljedirektoratet slapp foreløpige produksjonstall for oktober på norsk sokkel som var høyere enn ventet. Den viste en dagsproduksjon på 1,828 millioner fat om dagen (inkl. NGL og kondensat). Det er en oppgang på 264.000 fat om dagen sammenlignet med september.

I sin månedsrapport for november ventet OPEC at den norske oktoberproduksjonen skulle komme inn på 210.000 fat om dagen for oktober.

Handelssamtalene preger etterspørselssiden

En kinesisk kilde uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer.

Ifølge nyhetsbyrået vil Kina også vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

Videre truet Donald Trump tirsdag med å øke tollpåslaget overfor Kina om ikke landet signerer en handelsavtale mellom partene. Uttalelsene kom under et møte med presidentens kabinett på Capitol Hill.

Partene ble enige om en fase 1-avtale i oktober, men signalene om veien videre har vært blandet. Kineserne ønsker å rulle tilbake på alle tollpåslag som har blitt iverksatt etter at forhandlingene brøt sammen i mai, melder flere kilder. Det er mer tvilsomt om amerikanerne vil gå med på det.

Fredag i forrige uke uttalte Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow at partene «var nær» å nå en avtale. Kommunikasjonen spriker i flere retninger på nåværende tidspunkt.

Kina har innført toll på kinesiske varer verdt 500 milliarder dollar, og kineserne gjort det samme amerikanske varer verdt 110 milliarder dollar.

Forventer lagerbygging

Ellers venter Reuters-konsensus at amerikanske råoljelagre steg for fjerde uke på rad sist uke. Basert på et gjennomsnitt av seks analytikere ventes lagrene å stige med 1,1 millioner fat i uken som gikk.

Som vanlig kommer API-tallene tirsdag kveld norsk tid, mens de offisielle EIA-tallene slippes onsdag morgen.