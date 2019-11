API-tallene viser kraftig oljelagerbygging

Ifølge Marketwatch viser tallene fra American Petroleum Institute at oljelagrene steg med om lag seks millioner fat i forrige uke.

Det er ventet at de offisielle EIA-tallene vil vise lagerbygging på 1,1 millioner fat ifølge Reuters-konsensus. S&P Global Platts-konsensus venter at oljelagrene skal øke med 1,6 millioner fat i uken som gikk.

API-tallene viser også en lagerbygging på 3,4 millioner fat i bensinlagrene, mens destillatlagrene falt med 2,2 millioner fat i uken frem til 15. november.

Forventingen for bensin- og desillatlagrene før de offisielle tallene som slippes onsdag morgen er henholdsvis en lagerbygging på 750.000 fat med bensin og et fall på 1,4 millioner fat av diesel, fyringsolje mm.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 60,72 dollar, ned 2,47 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handles ned 3,38 prosent til 55,12 dollar.