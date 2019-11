Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,33 prosent til 60,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent til 55,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

API-tall viste tirsdag kveld at oljelagrene i USA steg med 6,0 millioner fat i forrige uke. Bensinlagrene steg med 3,4 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 2,2 millioner fat.

Økningen i lagrene i USA gir ifølge TDN Direkt økt bekymring for overtilbud i markedet, etter at det tirsdag ble kjent at Russland sannsynligvis ikke vil gå med på dypere produksjonskutt ved Opec-møtet i Wien 5.-6. desember.

Russland og flere andre oljeproduserende land har blitt enige med Opec om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat per dag ut mars.

– Oljemarkedet tynget også av at Russland signaliserte at de sannsynligvis ikke vil gå med på dypere produksjonskutt på møtet til Opec+ i desember, skriver analytiker Edward Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.