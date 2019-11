Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,14 prosent til 62,31 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent til 56,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,49 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene klatret onsdag etter at de ukentlige lagertallene fra amerikanske energimyndighetene viste at oljelagrene var opp 1,4 millioner fat i forrige uke til 450,4 millioner. Til sammenligning var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 1,6 millioner fat.

– Den ukentlige lagerrapporten var mer støttende for prisene enn den først så ut, sier John Kilduff i Again Capital, ifølge nyhetsbyrået, og viser blant annet til at lagertallene ble påvirket av at to millioner fat olje kom fra de strategiske oljereservene.