Pareto jekker opp kursmålet for Panoro Energy

Torsdag er meglerhuset Pareto Securities ute med en ny oppdatering på børsraketten Panoro Energy.

Pareto fremhever at EBITDA i tredje kvartal på 5,3 millioner dollar var lavere enn de hadde estimert, men at produksjonsvolumet kom inn som ventte. Det forventes at fjerde kvartal vil vise bedring da selskapet vil løfte mer olje.

Panoro selv håper å produsere 5.000 fat om dagen i 2022, og redusere løftekostnadene (opex) til 15 dollar per fat.

Videre skriver meglerhuset at de verdsetter Hibiscus-funnet til fire kroner pr. aksje, men at det finnes oppside til estimatet om selskapets lete- og avgrensningsbrønner blir bedre enn deres sannsynlighetsbaserte vurdering.

Som følge av positive Hibiscus-effekter, en innvannende Aje-transaksjon, og med et oljepris-estimat (Brent) på 65 dollar per fat, velger meglerhuset å øke kursmålet fra 23 til 26 kroner. Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Aksjen stiger 2,63 prosent til 21,50 kroner på Oslo Børs. Aksjen er opp nærmere 80 prosent i år.

Sundt-familien, Blystad, Voldberg, Thorsen, Skorstad, Andenæs-familien og Hermine Midelfart er på aksjonærlisten til oljeselskapet.