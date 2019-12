Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,41 prosent til 63,65 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent til 57,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt bidrar positive tegn rundt handelsavtale mellom USA og Kina til oppgangen.

– Det handler fortsatt om handelssamtaler. Det virker som at det dominerer markedene nå, sier sjefstrateg i CMC Markets, Michael McCarthy, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Platts ler fokuset også rettet mot kommentarer fra oljeministre i forkant av Opecs kommende møte i desember.

Mandag skriver kinesiske Global Times, ifølge TDN Direkt, at Kina og USA er «svært nære en fase 1-avtale». Kinas president Xi Jinping uttalte fredag at landet ønsket å konkludere en handelsavtale basert på «gjensidig respekt og likhet», mens det amerikanske handelskammeret senere samme dag uttalte at en fase 1-handelsavtale muligens ikke kan bli signert før etter 15. desember.