Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,17 prosent 63,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent til 57,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen en telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

Ifølge CNBC var det Kinas toppforhandler Liu He, som pratet med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

– Oljepristrenden er sterkt korrelert med nyhetsstrømmen fra handelssamtalene, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader, ifølge TDN Direkt, og legger til at optimisme over en handelsavtale er støttende for prisene.

På tilbudssiden rettes oppmerksomheten ifølge nyhetsbyrået mot Opec-møtet i neste uke, som vil bli etterfulgt av et samtaler mellom Opec og flere andre oljeproduserende land (Opec+). Forventningene er at Opec+ vil forlenge produksjonskuttet på 1,2 millioner fat pr. dag til midten av 2020.

Ifølge TDN Direkt ventes ellers de ukentlig lagertallene fra USA å vise en nedgang i råoljelagrene på 300.000 fat.