BW Energy på vei mot børs

All oppstrømsvirksomhet i BW Offshore og BW Group er nå organisert i BW Energy, går det frem av dagens kvartalsrapport fra BW Offshore.

«BW Energy er et nylig etablert Bermuda-selskap og vil tjene som et morselskap for lete- og produksjons og bli den børsnoterte enheten. Som forberedelse for noteringen, ble eiendelene overført på en armlengdes basis fra BW Offshore til BW Energy i oktober», heter det.

BW Offshore er forberedt på å initiere den planlagte børsnoteringen av BW Energy på Oslo Børs, avhengig av markedsforhold. Selskapet opplyser at tilbakemeldingen fra investorene har vært «oppmuntrende», og BW Offshore understreker at selskapet blir med som en stor og langsiktig eier etter noteringen.

Ifølge presentasjonen av dagens kvartalstall eier BW Offshore 68,6 prosent av BW Energy, BW Group 30,5 prosent og Arnet Energy 0,9 prosent.

Øker budsjettet

BW Offshore opplyser videre om at Tortue-produksjonen på den lukrative Dussafu-lisensen offshore Gabon kom inn på 11.600 fat per dag i tredje kvartal, tilsvarende 1,07 millioner fat.

Operatøren BW Energy har en eierandel på 73,5 prosent i lisensen, forutsatt gjennomføring av Tullow-transaksjonen (ti prosent back-in).

Formelt eier BW Energy i dag 81,67 prosent, Gabon Oil Company 10 prosent og Panoro Energy 8,33 prosent. Disse prosentene blir redusert med ti prosent etter en Tullow back-in, som ifølge finansdirektør Knut Sæthre i BW Energy forventes konkludert innen 2019.

Lisenspartnerne fullførte én last med olje i kvartalet, med 591.000 fat netto til BW Energy for en realisert pris 61,30 dollar fatet. Produksjonskostnaden (eksklusive royalty) var 21 dollar per fat i kvartalet.

BW Offshore estimerer ifølge kvartalspresentasjonen en produksjon på Dussafu-lisensen på 6,3-7,9 millioner fat olje i 2020, mens 2019-produksjonen ventes til 4,2 millioner fat olje for hele året.

Samtidig har estimerte investeringer i Ruche fase 1, inklusive Hibiscus-funnet, blitt jekket opp fra 375 til 445 millioner dollar (brutto). Dette tilsvarer over fire milliarder norske kroner.

Ifølge en ny utviklingsplan vil den tenkte plattformen flyttes fire kilometer vestover for å innlemme Hibiscus-funnet, og planen vil ifølge BW Offshore akselerere produksjonsveksten i Dussafu-lisensen.

Les mer her.

Kvartalspresentasjonen her.