Rystad Energy omtaler oljefunn som stort tilbakesalg for norsk oljeservice

Operatør Wintershall Dea Norge kunne tidligere i dag fortelle Oljedirektoratet om et lite, men ikke lønnsomt oljefunn på Toutatis-brønnen i utvinningstillatelse 896 i Norskehavet.

Senioranalytiker for leting i Rystad Energy, Palzor Shenga, omtaler funnet nær Trænarevet på Helgeland like sør for Lofoten som et stort tilbakeslag for Norges offshoreindustri.

– Det ubetydelige volumet av hydrokarboner oppdaget av brønnen, estimert til bare seks millioner fat oljeekvivalenter, er til støtte for avtakende leteinnsats, sier han ifølge Rystads hjemmesider, i et innlegg kalt «controversial wildcat disappoints».

Gladmelding for miljøvernere

En «wildcat» er en letebrønn som bores på nye prospekter, og det kontroversielle ligger i nærheten til Lofoten. Shenga påpeker at funnet er en gladmelding for miljøvernere.

– De to partene har kranglet i årevis, mens olje- og gasselskaper har drevet lobbyvirksomhet for å reversere et moratorium mot borevirksomhet i det miljøsensitive farvannet rundt Lofoten, sier analytikeren.

– Tiden vil vise hvorvidt Wintershall Dea eller andre aktører på den norske sokkelen vil følge opp med videre brønner av områder ikke dekket av moratoriet, fortsetter han.