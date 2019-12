Oljedirektoratet deler ut nye løyver

Oljedirektoratet har delt ut boreløyve til Equinor for brønnene 15/3-12 S og 15/3-12 A. De skal borres fra West Phoenix i posisjon 8°46'53,25"N og 1°54'13,43"A etter avslutning av boring på britisk sektor, ifølge en pressemelding. Posisjonen er vest for Stavanger.

Equinor Energy AS er operatør med en eierandel på 36 prosent. Dei andre innehaverne er Neptune Energy Norge AS (25 prosent), OMV (Norge) AS (24 prosent) og Repsol Norge AS (15 prosent).

Wintershall Dea Norge har fått boreløyve for brønn 6604/6-1. Den skal bores fra Scarabeo 8 i posisjon 66°36'15,35"N og 4°53'56,34"A. Det ligger utenfor Sandnessjøen og Bodø.

Wintershall er operatør med eierandel på 40 prosent. Equinor Energy AS (eier 40 prosent) og Petoro AS (20 prosent) er også med på laget.