Kepler Cheuvreux høyner i BW Offshore

I gårsdagens rapport for tredje kvartal kunne BW Offshore fortelle at Dussafu-investeringene offshore Gabon er jekket opp, og at selskapet nå forbereder en børsnotering av BW Energy.

Kepler Cheuvreux har reagert med å heve kursmålet på BW Offshore fra 82 til 90 kroner, mens kjøpsanbefalingen gjentas.

«Vi hever kursmålet som et resultat av økt verdi for E&P-virksomheten (leting og produksjon, red. anm) etter Hibiscus-funnet og en fullstendig revisjon av vår modell for Dussafu», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

– En viktig driver

«Kombinert med flere positive justeringer, er vi nå 30 prosent over konsensus for EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger, red. anm) i 2020. Etter refinansieringstiltakene, som ble gjennomført i løpet av fjerde kvartal, er veien mot gjeninnført utbytte blitt tydeligere og vil, ifølge våre estimater, være en viktig driver for aksjen i 2020, heter det videre i oppdateringen, ifølge nyhetsbyrået.

BW Offshore korrigerer onsdag formiddag opp 0,9 prosent til 64,40 kroner på Oslo Børs, etter å ha falt 2,8 prosent i gårsdagens handel.

Kepler Cheuvreux ser dermed en oppside på rundt 40 prosent i BW Offshore fra dagens nivåer.