Er oljeprisen 62,70 eller 63,70 dollar?

Bloomberg, CNBC og andre amerikanske nettsteder viser en Brent-oljepris i skrivende stund på rundt 63,70 dollar fatet. Dette er januar-kontrakten.

Men andre nettsteder, inkludert Finansavisen, viser en Brent-oljepris på rundt 62,70 dollar fatet. Dette er februar-kontrakten.

Vanligvis rulleres de månedlige kontraktene på månedens siste handelsdag, som er på fredag. Men Infront og andre dataleverandører har valgt å rullere over på februar-kontrakten allerede to dager før. Trolig er årsaken at amerikanske børser er stengt i dag (torsdag) på grunn av Thanksgiving.

Finansavisen har spurt Infront om hvorfor de ikke ventet til fredag med å bytte over til februar-kontrakten. Infront sier de undersøker saken. ICE-børsen i London bruker fortsatt januar-kontrakten. Ergo er den «riktige» Brent-oljeprisen fortsatt basert på januar-kontrakten, altså rundt 63,70 dollar fatet.

I tillegg er det slik at det nå er uvanlige store spreader mellom disse korte oljepriskontraktene, ifølge et par oljeanalytikere Finansavisen har snakket med.

I morgen vil nettstedene vise samme oljeprisen igjen, da alle rullerer over på februar-kontrakten.