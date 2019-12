Atlantic Petroleum og London Oil and Gas forlenger standstill-avtale

Det færøyske, Oslo Børs-noterte olje- og gasselskapet Atlantic Petroleums standstill-avtale med London Oil and Gas skulle opprinnelig løpe frem til 30. november. Nå har den blitt utvidet til 31. januar, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge meldingen jobber styret i Atlantic Petroleum med å refinansiere sine aktiviteter for 2020 og fremover.

Selskapet påpeker i meldingen at de forventer å ha en positiv kontantstrøm fra virksomheten neste år.

Orlando-feltet

For et par uker siden meldte selskapet at de er i ferd med å revurdere verdien av sine interesser knyttet til Orlando-feltet.

Decipher Energy kjøpte tilbake i mars 2017 Atlantics 25 prosents eierandel i feltet, og eier fortsatt 100 prosent av Orlando. Produksjonen startet 29. mars i år.

I henhold til kjøpsavtalen skal Atlantic Petroleum motta 2 prosent av Orlandos produksjonsinntekter frem til feltet har produsert 5 millioner fat olje, og deretter 4,35 prosent av feltets inntekter.

Tilbake i august meldte Depicher at grunnet problemer med ferdigstillelse har topproduksjonen ved feltet vært begrenset til 5.000 fat olje pr. dag.