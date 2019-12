Equinors oljegigant Statfjord kan få nytt liv

Siden oppstarten i 1979 har Norges største oljefunn Statfjord tjent inn mer enn 1.500 milliarder kroner.

Opprinnelig skulle den første plattformen på feltet – Statfjord A – stenges ned i 1999, men siden har den blitt oppgradert og fått forlenget levetid ni ganger.

Tidligere er det besluttet at Statfjord A skal stenges i løpet av 2022, og Statfjord B og C skulle følge etter innen 2025.

Mandag skriver Stavanger Aftenblad at de er kjent med at Equinor ser på muligheten av å forlenge levetiden til Statfjord A og resten av feltet. Den endelige beslutningen er ennå ikke tatt.

Talsperson Morten Eek i Equinor sier til avisen at han ikke vil «kommentere spekulasjoner om levetid for A-plattformen, eller andre felt det ikke er tatt beslutninger om».

I mars meldte selskapet at det de siste tre årene har fått godkjennelse til å forlenge levetiden til åtte installasjoner på sokkelen – og at planen er å forlenge levetiden til over 20.

På listen over plattformer som nå skal produsere lenger enn tidligere planlagt, er Gullfaks A, B og C, Oseberg Øst, Snorre A og B, Norne og Åsgard A.

