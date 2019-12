Slik går det med oljeprisen mandag

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,46 prosent til 61,29 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,72 prosent til 56,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Prisene blir støttet ved åpning av overraskende motstandsdyktig fabrikkaktivitet i Kina med fremtidsrettede PMIer som slår forventningene, sier Stephen Innes i Axitrader, ifølge TDN Direkt.

Prisene støttes ifølge nyhetsbyrået også av uttalelser fra den irakiske oljeministeren Thamir Ghadhban, som søndag sa at Opec og deres allierte vil overveie å gjøre dypere kutt, der en mulighet er å utvide avtalen med opptil 400.000 fat pr. dag, til 1,6 millioner fat pr. dag.

Fredag sa den russiske energiministeren Alexander Novak at det er for tidlig å snakke om forlengelse av produksjonskuttavtalen til Opec+, og at gruppen bør ta en avgjørelse nærmere april.

«Vi forventer ikke at Opec+ vil gjøre dypere kutt. Vi tror det er sannsynlig med en forlengelse av den nåværende avtalen med fokus på at alle medlemmene vil holde seg til sine kvoter», skriver analytikerne i ANZ, ifølge TDN Direkt.