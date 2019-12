Forventningene om dypere kutt fra OPEC og deres samarbeidspartnere (OPEC+) på toppmøtet i Wien senere denne uken er ikke de største blant investorene.

For å gjøre noe med disse forventningene uttalte den irakiske oljeministeren Ghamir Ghadhan i helgen produksjonen kan kuttes med ytterligere 400.000 fat per dag.

– Bør få OPEC til å grøsse

Oljeprisene har mandag reagert opp etter kraftig fall i helgen, men analysesjefen for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener Iraks uttalelse ikke er troverdig.

«Vi tror ikke mange kjøper uttalelsen. Spesielt siden den kommer fra Irak, som har slitt med å etterleve kutt. Landet har begrenset kontroll over produksjonen i den kurdiske regionen, som ser ut til å løfte produksjonen med 40.000 fat per dag neste år. Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi signaliserte på fredag ​​at han vil trekke seg, noe som gjør Iraks produksjonsforpliktelser enda mer usikre», skriver han i en oppdatering.

Samtidig ser Saudi-Arabias energiminister Prince Abdulaziz bin Salman ut til å innta en hard linje.

«Kutt som avtalt, eller dere er fortapt». Han sa ikke akkurat dette, men indirekte gjorde han det. Alle må overholde sine forpliktelser, fordi Saudi-Arabia ikke vil gjøre det alene lenger. Å være Saudi-Arabias gratispassasjer er ikke et alternativ de neste seks månedene. Det er en beskjed som får både markedene og OPEC + til å grøsse», fortsetter Schieldrop.

– Markedet vil flyte over

Sånn sett mener analysesjefen at deltakerlandene i OPEC og OPEC+ må skjerpe seg på denne ukens møter.

«Russlands tilnærming med begrenset etterlevelsesgrad over de siste 12 månedene, og deres uttalelser i forkant av møtet om at «la oss vente og se til mars før vi bestemmer oss for å forlenge nåværende kutt», vil virkelig ikke stå seg halvveis gjennom ukens møter en gang», skriver Schieldrop videre.

Han synes det er et greit forhåndstips at OPEC/OPEC+ vil fortsette med dagens kutt frem til juni 2020, men ikke kutte noe mer.

«Da vil markedet spørre seg om dette er nok. Spesielt hvis Saudi-Arabia ikke skal gi en liten ekstra hjelpende hånd gjennom første halvår 2020, da markedet i hovedsak spås å gå med et solid tilbudsoverskudd (IEA, EIA, OPEC)», oppsummerer SEB-analytikeren.

Brent-oljen stiger mandag ettermiddag 2,1 prosent til 61,76 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 2,2 prosent til 56,36 dollar fatet.