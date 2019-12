Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB: – Tre store spørsmål som terroriserer

Et nytt OPEC-møte går av stabelen i Wien denne uken, og ifølge analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, har Saudi-Arabia i forkant inntatt en hard linje.

I en oppdatering tar Schieldrop også for seg de tre store spørsmålene han mener terroriserer prognosemakere for oljemarkedet det kommende halve året.

Global etterspørselsvekst. Et oppsving trengs snart. USA-veksten i skiferoljeproduksjon. Vil «big oil» som ExxonMobil og Shell nå ta over som de store aktørene i Permian? Hvor store innstramminger vil IMO 2020 gi det globale oljemarkedet?

– Skiferen avgjør

«Foruten disse usikkerhetsmomentene er det selvfølgelig på tide at OPEC innser at amerikansk skiferoljeproduksjon utgjør det marginale fatet i det globale oljemarkedet. Det er fortsatt et stort spørsmål om hva den prisen skal være, siden mange amerikanske skiferoljeaktører nå drukner i gjeld på dagens priser», skriver analysesjefen.

Han mener OPEC+ (OPEC og deres samarbeidspartnere, først og fremst Russland, red.anm) dog ikke er i stand til å tvinge oljeprisen bort fra den levedyktige skiferoljeprisen – hva enn den er.

«Du kan ikke endre fakta om produksjonsevnen og kostnadene i amerikansk skiferolje ved å kutte i OPEC. Dette er tilbake til den tidligere (saudi-arabiske) oljeministeren Ali al-Naimis synspunkt: «Ingen vits i å kutte produksjonen i møte med en strukturell endring». Dette ser absolutt ut til å være Russlands syn, selv om landet spiller med OPEC på marginen for å være på god politisk fot med OPEC generelt og Saudi-Arabia spesielt. Å kutte litt er en liten pris for Russland å betale for dette», fortsetter Schieldrop.

Planen er klar?

Som også SEBs analysesjef påpeker i sin oppdatering, rår også ifølge Commerzbank skepsis i markedet om opprettholdelse av den nåværende produksjonskuttavtalen på 1,2 millioner fat per dag vil være nok på denne ukens møter.

Rapporter fredag viste at OPEC produserte 29,6 millioner fat per dag i november.

«Selv om dette er mindre enn i oktober, er det fortsatt mye mer enn det som vil trengs i første halvår 2020», argumenterer analytikerne ifølge TDN Direkt.

Som Schieldrop tviler også Commerzbank på uttalelsene fra Iraks oljeminister om å kutte med ytterligere 400.000 fat per dag fra den nåværende avtalen.

«Tross alt har Irak hittil ikke vært i stand til å komme i nærheten av å gjennomføre de avtalte produksjonskuttene», skriver de ifølge nyhetsbyrået.

Saudi-Arabia, som altså etterlyser at andre land må etterleve sine produksjonskutt, er nok ingen motstander av forslaget. Landet vil ifølge Reuters «skape en positiv overraskelse» før børsnoteringen av Saudi Aramco.

Nyhetsbyrået viser til kilder med kjennskap til saken, kilder som også hevder å vite at OPEC og samarbeidspartnerne har planen klar for dypere kutt til minst 2020.