Equinor har levert ny miljøplan for leteboring i Australia

Selskapet planlegger å starte leteboringen årsskiftet 2020/2021. For å gjøre dette må miljøplanen godkjennes av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA.

Equinor har allerede levert miljøplanen sin til NOPSEMA to ganger uten å få den godkjent.

Oljeselskapet vil bore en letebrønn 1.372 kilometer sør for Australia. Equinor har tidligere sagt at de ikke vet om det er olje i området.

Årsaken til at det forrige utkastet ikke ble godkjent, var at tilsynet krevde mer informasjon om risikoen for utslipp.

30. desember skal NOPSEMA etter planen konkludere om hvorvidt Equinor får bore eller ikke.

Tilsynet skriver på nettsidene sine at de ikke vil godkjenne leteboring før Equinors miljøplan oppfyller de lovfestede kravene fra australske myndigheter.

Forslaget om leteboring har blitt kraftig kritisert av miljøvernere i både Norge og Australia. Ifølge miljøorganisasjonen Wilderness Society demonstrerte 10.000 personer i Australia mot Equinors oljeplaner i Australbukta.

Fakta om Equinors oljeplaner i Australbukta * Equinor ble i juni 2017 operatør for og heleier av letelisensene EPP30 og EPP40, som dekker om lag 12.000 kvadratkilometer i Australbukta. * Australske myndigheter har til sammen tildelt elleve letelisenser i Ceduna sub-bassenget siden 2011. * Equinor skal bore en letebrønn 1.372 kilometer sør for Australia på rundt 2.200 meters dyp. * Planen er å starte ved årsskiftet 2020/2021, men først må australske myndigheter godkjenne boringen. * Det australske petroleumstilsynet har foreløpig satt en frist til 30. desember for å konkludere. * Flere miljøorganisasjoner er kritiske fordi en eventuell oljelekkasje kan få katastrofale følger for den sårbare naturen i området. * Equinor opplyser at de ikke vet om det finnes olje i området de skal bore i. * BP var interessert i lisensene, men trakk seg fordi de mente at prosjektet var for risikabelt. Fakta: Equinor / NTB

