Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB mener OPEC vurderer dypere kutt

Torsdag innleder OPEC sitt 177. møte i Wien.

For en uke siden ventet de fleste markedsaktører at organisasjonen ville vedta å videreføre dagens produksjonskutt på 1,2 millioner fat pr. dag i nye tre måneder.

De seneste dagene har det imidlertid vært stigende forventninger til at det kan bli mer.

Ytterligere kutt

Ifølge en rekke medier uttalte den irakiske oljeministeren Ghamir Ghadhan i helgen at oljeproduksjonen kan kuttes med ytterligere 400.000 fat pr. dag. Sannsynligvis står også Saudi-Arabia bak dette.

– Ser man på alle lekkasjene som er kommet, så er det tydelig at det vurderes ytterligere produksjonskutt, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB.

Han tror imidlertid at Saudi-Arabia ser behovet for å ha Russland, den største oljeprodusenten utenfor OPEC, med på beslutningen.

– Men det spørs om Russland vil. Landets oljeselskaper har kapasitet til å produsere mer, og landet trenger ikke en så høy oljepris som Saudi-Arabia for å balansere budsjettet sitt. Russland lever fint med dagens oljepris, sier Martinsen.

– Og så må kanskje Saudi-Arabia svinge pisken over de som jukser mest med sine kvoter, som Nigeria og Irak, dersom det skal kuttes mer.

OPEC-MØTE: Her fra forrige gang kartellets medlemmer møttes. Foto: NTB scanpix

Forventningene om ytterligere produksjonskutt har ikke hatt nevneverdig effekt på oljeprisen. Mot slutten av forrige uke lå Brent-prisen på rundt 63 dollar fatet, mens den nå handles til rundt 62 dollar.

Liten effekt

Ekstra produksjonskutt eller ei; Oljeanalytikeren i DNB mener det store spørsmålet er om det vil påvirke den reelle produksjonen. Selv tror han det kan bli vanskelig å se effektene i det fysiske oljemarkedet.

Noe av årsaken er at Saudi-Arabia, med sin gjennomsnittsproduksjon på 9,8 millioner fat pr. dag, allerede produserer betydelig mindre enn sin kvote på 10,3 millioner fat pr. dag. Et vedtak om ekstra kutt kan dermed bare bli en formalisering av denne «forskjellen».

Derfor tror han også at effekten på oljeprisen blir liten.

– Ettersom forventningene til kutt har steget noe, vil det være svakt negativt for oljeprisen om det ikke kuttes. Utfallsrommet er imidlertid lite, sier han, og legger til:

– En differanse på 3-400.000 fat pr. dag i en seks måneders periode er ikke mye.

Børsnotering

Enkelte hevder at Saudi-Arabia ønsker OPEC-kutt for at det skal gi støtte til oljeprisen og til prisingen av sitt statlige oljeselskap Saudi Aramco, som er i ferd med å børsnoteres. Martinsen tror derimot ikke dette er det viktigste for oljeprodusenten.

– Saudi-Arabia har jobbet lenge med å vinne tillit til OPEC, og jeg tror landet vil gjøre det som er best for å sikre stabilitet og sammenheng mellom det som blir kommunisert og det som blir gjort.

En hodepine

Analyse- og konsulentselskapet Rystad Energy tror på sin side at et ytterligere kutt må til for å holde oljeprisen på dagens nivåer.

– Vi tror OPEC må kutte mer og lenger om de skal ha noe håp om å støtte oljeprisen på kort sikt, sier analysesjef for oppstrøm Espen Erlingsen i Rystad Energy i en kommentar.

Hovedårsaken er at produksjonen fra landene utenfor OPEC ventes å bli rekordhøy i 2020.

Rystad Energy tror dette kan bli en hodepine for OPEC, som sammen med Russland forsøker å balansere markedet. Rystad estimerer at produksjonen utenfor kartellet vil vokse med rundt 2,26 millioner fat pr. dag neste år. Av dette ventes 1,25 millioner fat å komme fra produksjon offshore.

40 dollar fatet?

I en oppdatering denne uken skrev Rystad Energy at oljeprisen kan falle til 40 dollar fatet i en kort periode i 2020 hvis OPEC og Russland bare fortsetter med dagens produksjonskutt til juni neste år. I et slikt tilfelle, som analysehuset anser som det mest sannsynlige (Base Case), vil overtilbudet i oljemarkedet til neste år bli på rundt 1,2 millioner fat om dagen.

BEAR: Jarand Rystads oljeanalytikere er ganske pessimistiske om dagen. Foto: Iván Kverme

Kun dypere produksjonskutt kan sørge for stabile priser, ifølge Rystad Energy. Hvis OPEC ved formodning skulle øke produksjonen og droppe alt av kutt, kan oljeprisen falle til under 30 dollar fatet.

DNBs oljeanalytiker er derimot ikke så pessimistisk:

– Oljebalansen for 2020 ser ikke så verst ut. Det ligger an til noe tilbudsoverskudd i første halvår, mens i andre halvår ser det bra ut, sier Martinsen.