Oljeprisen stiger kraftig

Oppgangen i oljeprisen kommer etter overraskende oljelagertall og forventninger til OPEC-møtet i Wien torsdag.

Den irakiske oljeministeren Thamir Ghadhban uttalte i helgen at produksjonen kan kuttes med ytterligere 400.000 fat per dag.

Ghadhban sa ifølge Reuters til reportere i Wien tirsdag at «et dypere kutt foretrekkes av et antall sentrale medlemmer». Ghadban sa onsdag at han i det minste vil støtte å utvide eksisterende kutt fra mars til slutten av 2020.

Analytikere forventer at OPEC vil forlenge den nåværende produksjonsavtalen som varer til 31. mars 2020 med tre måneder. JP Morgan forventer ytterligere kutt på 300.000 fat pr. dag.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 63,16 dollar per fat, opp 3,85 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 58,48 dollar, opp 4,26 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,96 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Samtidig truer OPEC, ifølge Wall Street Journal, med å åpne alle oljesluser hvis ikke alle medlemmene etterlever produksjonsavtalen. Da fryktes det at oljeprisen kan falle til 40 dollar igjen.

Overraskene oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 4,9 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,5 millioner fat.