Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,33 prosent til 62,82 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,34 prosent til 58,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,96 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Opec starter ifølge TDN Direkt dagen torsdag med et møte i overvåkningskomiteen, Joint Ministerial Monitoring Conference, med planlagt start kl. 11.00, mens det ordinære Opec-møtet er planlagt å begynne kl. 15.00.

– Jeg tror en forlengelse av den eksisterende Opec+-avtalen og strengere håndehevelse av overholdelse vil være det absolutt minimum å forvente, men den store debatten er hvorvidt dypere kutt vil bli annonsert, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader, ifølge nyhetsbyrået.

Analysetjenesten Eurasia Group mener det mest sannsynlige utfallet av Opec+-møtene denne uken er en avtale om å redusere produksjonen med ytterligere 300.000-400.000 fat olje pr. dag.

Iraks oljeminister Thamer Ghadhban uttalte ifølge TDN Direkt onsdag at de nåværende produksjonskuttene ikke var nok og at gruppen bør kutte produksjonen med ytterligere 400.000 fat olje pr dag.

Financial Times skriver onsdag kveld at Saudi-Arabia vil presse på for å få Opec og allierte til å annonsere dypere produksjonskutt under møtene i Wien torsdag og fredag, melder nyhetsbyrået.