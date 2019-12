Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,03 prosent til 63,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,09 prosent til 58,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,37 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fredag er det tid for møte mellom Opec og samarbeidslandene i produksjonskuttavtalen (Opec+).

ifølge TDN Direkt uttalte den russiske energiministeren Aleksander Novak torsdag at overvåkningskomiteen (JMMC) for Opec+ var enige om et ytterligere produksjonskutt på 500.000 fat pr. dag i første kvartal 2020. Novak sa også at Opec ble enig om å tillate alle Opec+-medlemmer om å unnlate kondensat fra deres oljeproduksjonsgrunnlag.

Den ventede avtalen representerer ifølge nyhetsbyrået et kompromiss mellom de facto Opec-lederen Saudi-Arabia og Russland. Ifølge Reuters-kilder var Russland motvillige til å kutte produksjonen ytterligere, mens Saudi-Arabia ønsket dypere og mer varige kutt.

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman sa ifølge TDN Direkt etter møtet torsdag at det vil komme «gode nyheter» fredag.

Enhver oljeprisøkning fra Opec+-produksjonskuttet vil sannsynligvis være fordelaktig for amerikanske produsenter som ikke er en del av en tilbudsbegrensende avtale.