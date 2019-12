DNB Markets: Saudi-Arabia truer og Irak mumler etter OPEC-møte

Saudi-Arabia overrasket fredag med å love kutt på 400.000 fat utover de 500.000 fatene OPEC+ ble enige om, noe som ga oljeprisene et løft.

Men de ekstra kuttene kommer med et viktig vilkår. At de andre OPEC+-landene (OPEC pluss samarbeidsland, hovedsaklig Russland) leverer 100 prosent etterlevelse av den nye kuttavtalen.

– Irak mumler

«Irak er åpenbart hovedproblemet når det kommer til etterlevelse, og oljeministeren var ukomfortabel da han ble spurt av pressen hvorfor landet ikke etterlever de avtalte OPEC-kuttene», skriver oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering.

«Han mumlet en slags forklaring om at Bagdad ikke kontrollerer KRG-volumer, men det er åpenbart bare en liten del av etterlevelsesproblemet. Irak sliter med en dyster, finansiell situasjon, opprør og politisk ustabilitet», fortsetter han.

Kuttene på 500.000 fat per dag vil ifølge Martinsen bringe samlede OPEC+-kutt til 1,7 millioner fat, og gjelder ut første kvartal 2020, med en opsjon på å forlenge.

Kuttene ble fordelt med 372.000 fat per dag på OPEC og 131.000 på non-OPEC.

Saudi-trussel

På toppen kommer altså de 400.000 ekstra fatene fra Saudi-Arabia, hvis avtalen etterleves fullt ut. Martinsen mener Saudi-Arabia la press på særlig Irak med sine uttalelser fredag.

– Som i religion må du praktisere hvis du er en troende. Og uten praksis er du en ikke-troende. Jeg tror ikke noen i rommet her er ikke-troende, men jeg vil gjenta til våre venner at ytterligere kutt og konformitet vil komme oss alle til gode», sa Saudi-Arabias oljeminister Prins Abdulaziz bin Salman under åpningen av fredagens møte.

Ifølge Martinsen bærer Irak åpenbart hovedbyrden av kuttene som kreves (sammenlignet med produksjonen i oktober 2019) for å oppnå 100 prosent etterlevelse.

«Når vi plusser sammen påkrevde kutt OPEC-landene og ekstrakuttet fra Saudi, og ekskluderer Angola som sliter med fallende produksjon, estimerer vi at produksjonen må ned 815.000 fat per dag. Forutsatt 100 prosent etterlevelse fra OPEC, inklusive ekstrakuttet fra Saudi, estimerer vi at oljemarkedet i første kvartal 2020 vil være underforsynt med 0,6 millioner fat per dag», fortsetter DNB-analytikeren.

– Irak avgjør

De annonserte OPEC-kuttene vil derfor fortsette å gi et strammere fysisk oljemarked – igjen gitt full etterlevelse.

«Men det handler veldig mye om at Irak etterlever, og at Saudi fortsetter med ytterligere kutt. Den store risikoen er selvsagt tilknyttet bin Salmans trussel ved å linke Saudi-Arabias frivillige kutt med Iraks etterlevelsesnivå. Irak må kutte produksjonen med 258.000 fat per dag, eller 5,5 prosent, for å etterleve 100 prosent. Uten frivillige kutt fra Saudi og 100 prosent etterlevelse fra Irak, vil vi ende opp med en ganske nøytral markedsbalanse i første kvartal 2020», påpeker Martinsen.

Brent-oljen står mandag formiddag i 63,86 dollar fatet, ned 0,8 prosent i dagens handel. WTI-oljen er ned én prosent til 58,63 dollar fatet.