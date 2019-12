SEB om OPEC-avtale: Gulrot og pisk fra Saudi-Arabia

OPEC+ (OPEC pluss samarbeidsland, inklusive Russland) ble på forrige ukes møte enige om et kutt på 500.000 fat . I tillegg vil Saudi-Arabia kutte ytterligere 400.000 fat per dag – hvis andre OPEC-land holder seg til avtalen.

– Gulrot og pisk

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener OPEC+ har inngått en ryddig avtale, og karakteriserer ekstrakuttet fra Saudi-Arabia som en gulrot.

«Men pisken er at den siste avtalen kun strekker seg til mars 2020, og da må gjennomgås og fornyes: «Still dere i køen, eller dere vil lide allerede i mars. Fra nå av vil gratispassasjerer ikke vare lenge», er beskjeden», skriver han i en oppdatering.

«De som ikke etterlever sin del av kuttavtalen, vil bli raskt tatt og «stilt for retten» allerede i mars (neste OPEC-møte, red. anm). Med andre ord er det betydelig oppside ved etterlevelse (gevinst fra Saudi-Arabias ekstrakutt på 400.000 fat) og en betydelig nedsiderisiko ved ikke å etterleve», legger analysesjefen til.

Ifølge Schieldrop er et ultimatum selvsagt alltid problematisk på den måten at du kanskje må gjøre noe du egentlig ikke vil.

«De tre hovedsynderne så langt har vært Russland, Irak og Nigeria. Totalt produserte disse 0,5 millioner fat over sine kvoter i oktober, så å få skikk på dem vil hjelpe mye sammenlignet med samlet produksjon», skriver han.

– Mister ikke ballen

Schieldrop mener den nye avtalen betydelig reduserer faren for kraftig lagerbygging i første halvår 2020, samt et kraftig prisfall til lavt 50-tall for Brent-oljen.

«Hvis produsenter ikke etterlever sine nye kvoter i første kvartal 2020, kan vi få noen humper i veien, ettersom Saudi-Arabia da vil trekke tilbake sitt ekstrakutt. Likevel vil det nødvendigvis ikke bety at hele avtalen faller sammen, foruten tilbaketrekningen av de 400.000 ekstra fatene fra Saudi-Arabia», fortsetter analysesjefen.

Han mener forrige ukes avtale først og fremst betyr at OPEC+ ikke mister ballen.

«De lar ikke oljen flyte fritt. De vil jobbe aktivt for å hindre en lagerbygging over normalen i første halvår 2020. Høye og unormalt høye lagernivåer betyr en rabatt på spotprisen mot lengre kontrakter. Normalt til lave lagre betyr 5-10 dollar fatet i premie på spotprisen. Det er derfor OPEC+ så sterkt ønsker å unngå en solid lagerbygging i første halvår 2020. Den langsiktige oljeprisen er 60 dollar fatet. En «premium»-situasjon vil gi oljeprodusenter 65-70 dollar, mens en situasjon med høyere lagre vil gi dem 50-55 dollar fatet», skriver Schieldrop.

Brent-oljen faller 1,1 prosent til 63,70 dollar fatet mandag ettermiddag, mens WTI-oljen går tilbake 1,1 prosent til 58,54 dollar fatet.