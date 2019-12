Oljemarkedet: OPEC rører ikke sine prognoser

OPEC er nå ute med sin desember-rapport.

Ifølge denne viser foreløpige tall at verdens oljeproduksjon steg 410.000 fat per dag til 99,78 millioner fat per dag i november.

Ifølge annenhåndskilder produserte OPEC 29,55 millioner fat i november, 193.000 fat mindre enn i måneden før.

Rører ikke etterspørselen

Ellers blir anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2019 nå estimert til 99,8 millioner fat per dag, det samme som i forrige rapport.

Dette peker mot en etterspørselsvekst på 0,98 millioner fat per dag fra 2018 til 2019.

Anslaget for 2020-etterspørselen er også uendret på på 100,88 millioner fat per dag.

OPEC ser dermed for seg en vekst i etterspørselen på 1,08 millioner fat per dag fra 2019 til 2020.

Estimert etterspørsel etter OPEC-olje i 2019 er uendret på 30,7 millioner fat per dag, noe som er 0,9 millioner fat ned fra i fjor.

Prognosene for 2020-etterspørselen er også uendret – på 29,6 millioner fat per dag. OPEC ser altså for seg et fall i etterspørselen på 1,1 millioner fat per dag.

Rører ikke tilbudet

På tilbudssiden anslår OPEC nå tilbudet av olje fra land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) til 64,3 millioner fat per dag i 2019, uendret fra forrige rapport.

Det vil i så fall tilsvare en vekst i tilbudet på 1,82 millioner fat per dag fra i fjor.

2020-tilbudet estimeres til 66,46 millioner fat per dag, også uendret fra forrige rapport.

Dette vil i så fall tilsvare en vekst på 2,17 millioner fat per dag fra i år.

Saudi-Arabia tok støyten

Ifølge anslag fra annenhåndskilder kom OPEC-produksjonen i november altså inn på 29,55 millioner fat per dag, 193.000 fat ned fra oktober.

Saudi-Arabia tok den største støyten med et fall på 151.000 fat per dag.

I Angola gikk produksjonen tilbake 75.000 fat til 1,284 millioner fat per dag.

I Irak og Iran falt produksjonen hhv. 59.000 fat til 4,639 millioner fat per dag og 45.000 fat til 2,102 millioner fat per dag.

I kriserammede Venezuela steg faktisk produksjonen 12.000 fat til 697.000 fat per dag.